Terrorismo: Iraq, quinto francese condannato a morte

- Un altro cittadino francese, il quinto in pochi giorni, è stato condannato a morte dalla giustizia irachena per appartenenza allo Stato islamico (Is). Si tratta di Brahim Nejara, 33 anni, unitosi nel 2014 al sedicente califfato islamico in Siria, dove si era recato in auto dalla Francia insieme alla moglie, alla figlia e al cognato. Questa condanna arriva dopo le sentenze comminate a Kevin Gonot, Leonard Lopez, Salim Machou e Mustapha Merzoughi. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha assicurato alla “Radio France Internationale” (Rfi) che la Francia sta “moltiplicando gli sforzi per evitare la pena di morte ai cittadini francese". La diplomazia di Parigi, infatti, si oppone alla pena di morte. “Abbiamo appreso della condanna a morte di cittadini francesi rei di appartenenza allo Stato islamico dalla giustizia irachena, competente per giudicare i crimini commessi dallo Stato islamico”, si legge in un comunicato del dicastero degli Esteri di Parigi. “I terroristi dello Stato islamico devono rispondere dei loro crimini davanti alla giustizia. La posizione della Francia (…) è che gli adulti detenuti in Iraq devono essere giudicati dalla giustizia irachena, dal momento che si è dichiarata competente”. Inoltre, Parigi “rispetta la sovranità delle autorità irachene”, prosegue la nota, chiarendo che “i francesi beneficiano della protezione consolare durante la loro detenzione” e avranno 30 giorni per presentare la richiesta di appello. Infine, Parigi ribadisce che “si oppone, in linea di principio sempre e ovunque alla pena di morte”. Pertanto, “l’ambasciata di Francia in Iraq (…) sta facendo i passi necessari con le autorità irachene per ricordare questa posizione costante” contro la pena di morte. (segue) (Irb)