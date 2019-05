Terrorismo: Iraq, quinto francese condannato a morte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'organizzazione non governativa Amnesty International, le condanne a morte in Iraq sono state prevalentemente comminate a cittadini di nazionalità irachena, ma anche ad alcuni cittadini stranieri. La sentenza capitale, secondo la Ong, viene utilizzata come strumento punitivo in risposta all’oltraggio pubblico subito a seguito di attacchi rivendicati dal gruppo dello Stato islamico. L’anno scorso è quadruplicato il numero delle condanne a morte: da almeno 65 nel 2017 ad almeno 271 nel 2018, principalmente a causa della conclusione del conflitto tra lo stato iracheno e l’Is, in seguito al quale le autorità hanno arrestato molte persone accusate di appartenenza al gruppo, mettendole sotto processo. Le condanne sono state comminate per reati che includevano principalmente atti legati al terrorismo, oltre a omicidi, rapimenti e reati connessi alla droga. Alcune donne, in particolare straniere, sono state condannate a morte dopo essere state accusate di appartenenza all’Is quando un parente di sesso maschile, spesso loro marito, era sospettato di appartenere all’Is. (segue) (Irb)