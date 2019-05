Terrorismo: Iraq, quinto francese condannato a morte (3)

- Eppure, in Iraq vi è stata anche una diminuzione del 58 per cento delle esecuzioni: nel 2018 ne sono state registrate almeno 52 rispetto alle almeno 125 nel 2017. Tutte le condanne a morte del 2018 sono state eseguite dalle autorità centrali irachene, nessuna nella regione del Kurdistan in Iraq. L’ufficio stampa dell’ex presidente Fuad Masum ha annunciato in diverse occasioni di aver ratificato un certo numero di sentenze capitali confermate dalle corti. Le condanne a morte, talvolta di più di 10 individui tutti insieme, “sono state eseguite nonostante palesi violazioni del giusto processo”, denuncia Amnesty. “Le esecuzioni sono state a volte ritorsive e in risposta allo sdegno pubblico dopo violenze legate al terrorismo, spesso rivendicate dal gruppo armato che si definisce Stato Islamico”, si legge ancora nel rapporto della Ong. Per esempio, in seguito alle esecuzioni extragiudiziali di membri delle forze di sicurezza irachene rapite dai combattenti dell’Is, il 28 giugno 2018 l’ex primo ministro Haider al Abadi aveva chiesto la rapida esecuzione di “terroristi” le cui condanne a morte erano state ratificate. Successivamente il ministero della Giustizia aveva annunciato che erano state messe a morte 13 persone. (Irb)