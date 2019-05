Valle d'Aosta: al via le domande di assunzione per operai idraulico-forestali stagionali

L'assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Valle d'Aosta ha fatto sapere che a partire da domani saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione per gli operai comuni stagionali, da assumere con contratto idraulico-forestale nei cantieri forestali del dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale. La procedura di selezione si è resa necessaria a causa della decadenza, a partire dal 2 maggio, della precedente graduatoria. La nuova graduatoria sarà valida per tre anni e l'amministrazione regionale vi attingerà annualmente per l'assunzione degli operai comuni stagionali da adibire ai diversi interventi di manutenzione e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, realizzati attraverso i cantieri forestali in diverse zone della regione. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per venerdì 28 giugno alle ore 14.