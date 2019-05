Kazakhstan: si accende la competizione elettorale in vista delle presidenziali

- Il Kazakhstan si prepara alle elezioni anticipate del 9 giugno e, nonostante sembra difficile che qualcuno possa insidiare il presidente ad interim Kassym-Jomart Tokayev, non sono mancate le candidature di vari personaggi provenienti da varie sfere della vita pubblica. Le elezioni imminenti hanno causato un grande fermento nei vari partiti del Kazakhstan e sono stati organizzati dei congressi straordinari a Nur-Sultan per identificare i possibili candidati alla corsa elettorale. La prima, a rispondere all'appello è stata la società civile. Il 22 aprile, è stata presentata la prima candidatura del candidato presidenziale Sadibek Tugel, giornalista, scrittore, personaggio pubblico e fervente propagandista dello sport nazionale. E' stato nominato dal Movimento repubblicano Uly Dala Kyrandary dell'Organizzazione pubblica repubblicana. Un collega di Tugel, personaggio pubblico e giornalista, ex segretario di stampa dell'ex primo ministro Akezhan Kazhigeldin, Amirzhan Kosanov, è stato nominato dall'organizzazione pubblica Ult tagdyry. (segue) (Res)