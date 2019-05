Kazakhstan: si accende la competizione elettorale in vista delle presidenziali (3)

- Il Partito socialdemocratico nazionale (Nsdp) ha annunciato inizialmente la figura del giornalista Yermurat Bapi, ma poi ha cambiato idea e ha deciso di non partecipare alle prossime elezioni in generale. Tra i partiti con rappresentanza parlamentare Ak Zhol si è distinto scegliendo la deputata Dania Espaeva, unica donna nella corsa elettorale. Il Partito comunista popolare del Kazakhstan ha scelto una strada sicura, già testata. Il loro candidato, il deputato Zhambyl Akhmetbekov, ha già preso parte alle elezioni presidenziali del 2011 e si è classificato terzo. Il partito Nur Otan ha votato all'unanimità per la candidatura dell'attuale presidente. Questo è, al momento, Kassym-Jhomart Tokayev. Il nome del candidato del partito alle elezioni è stato espresso dallo stesso Nursultan Nazarbayev, le cui dimissioni dall'incarico di capo dello stato non hanno affatto significato la sua dipartita dalla politica. (Res)