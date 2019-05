Siria: Consiglio d'Europa invita a rimpatriare minori dal campo di Al Hol

- Gli stati europei dovrebbero rimpatriare i loro minori detenuti nel campo di Al Hol in Siria, dove 73 mila persone vivono in condizioni "squallide e pericolose": lo afferma il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic. Il 90 per cento degli ospiti del campo della Siria nord-orientale, creato in seguito all’offensiva delle milizie curde contro lo Stato islamico (Is), sono donne e bambini "molti dei quali non hanno più di sei anni". L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha registrato 249 decessi fino all'11 aprile, l'80 per cento bambini piccoli morti di malnutrizione, ferite infette, ustioni e diarrea acuta. "In questo contesto, esorto gli Stati membri del Consiglio d'Europa a prendere tutte le misure necessarie per assicurare l'urgente rimpatrio dei loro cittadini minori dal campo di Al Hol", ha detto la Mijatovic. "Li esorto anche a considerare il rimpatrio delle loro madri, nel rispetto del miglior interesse per i bambini", ha spiegato l’attivista bosniaca, aggiungendo che "nulla impedisce" agli stati di portare queste donne davanti alla giustizia, se necessario.(Res)