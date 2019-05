Grecia: borsa di Atene reagisce positivamente a nuova fase politica

- La borsa di Atene sembra avere reagito positivamente all’esito delle elezioni europee e soprattutto all’annuncio, da parte del governo, di elezioni anticipate. Secondo quanto scrive oggi il quotidiano di Atene “Kathimerini”, con un balzo di oltre il 6 per cento e un tasso molto basso dei rendimenti dei titoli di Stato, la piazza di affari greca apprezzerebbe questa nuova fase politica in quanto priva di “incertezza”. Secondo alcuni analisti il prossimo governo, presumibilmente a guida Nuova democrazia (Nd), porterebbe il paese sulla strada delle riforme in maniera più decisa, soprattutto alla luce della proposta del leader di Nd, Kyriakos Mitsotakis, di puntare tutto su uno “shock fiscale”. "I cittadini si affidano a noi non solo per le nostre promesse di base, per ridurre le tasse e creare buoni posti di lavoro e sicurezza per tutti, ma per un'altra etica e uno stile di potere", ha affermato Mitsotakis commentando l’esito del voto. (segue) (Gra)