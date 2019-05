Grecia: borsa di Atene reagisce positivamente a nuova fase politica (2)

- Da parte sua, Syriza ha già iniziato un dibattito interno sulle cause della sconfitta, riunendo ieri il comitato esecutivo del partito. Tsipras ha sottolineato la necessità di “rimettersi in piedi” e di riorganizzare la propria formazione politica. Il ministro dell'Istruzione Nikos Filis ha accusato il "contegno del potere" che il partito di estrema sinistra avrebbe esibito al governo del paese. In un'intervista all’emittente radiofonica “News 24/7”, il ministro per le Politiche digitali, Nikos Pappas, ha invece puntato il dito contro la bassa affluenza alle urne rispetto alle elezioni del 2015, quando Tsipras venne riconfermato. Altra questione centrale rimane, rileva la stampa di Atene, l’accordo di Prespa sul nome raggiunto lo scorso anno con il governo macedone. (segue) (Gra)