Grecia: borsa di Atene reagisce positivamente a nuova fase politica (3)

- Intanto sembra che la data delle elezioni anticipate sarà spostata dal 30 giugno al 7 luglio. Dopo la sconfitta alle elezioni europee, Tsipras ha detto che avrebbe chiesto al presidente Prokopis Pavlopoulos di avviare il processo per indire nuove elezioni immediatamente dopo i ballottaggi per le amministrative che si terranno domenica prossima. Se in un primo momento la prima data utile sembrava essere stata individuata nel 30 di giugno, adesso per via degli esami di ammissione alle università la tornata elettorale dovrebbe svolgersi il 7 di luglio. (Gra)