Finestra sul mondo: Ue, Sanchez e Macron si alleano per estromettere il Ppe dalla Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'indomani delle elezioni europee del 26 maggio, i socialisti e i liberali del Vecchio continente hanno accelerato le trattative per unire le forze ed evitare che i popolari si riconfermino alla presidenza della Commissione, dopo 15 anni di incontrastata egemonia. Lo scrive il quotidiano spagnolo "El Pais", spiegando che ieri, 27 maggio, il primo ministro incaricato e segretario del Partito socialista operaio (Psoe), Pedro Sanchez, forte del 32,8 per cento di voti ottenuti, ha incontrato all'Eliseo il presidente francese, Emmanuel Macron, per una cena ufficiale. Fonti della Moncloa hanno fatto sapere che, a margine del bilaterale, i due leader hanno "difeso la necessità di formare un'alleanza di forze progressiste e filoeuropee per arginare l'estrema destra" ma senza entrare nei dettagli. All'incontro hanno partecipato anche gli sherpa della diplomazia europea dei due governi, José Manuel Albares e Clement Baune, lasciando intendere uno dei punti sul tavolo: la distribuzione degli incarichi. Le manovre per creare un contrappeso politico al Ppe, secondo "El Pais", continueranno oggi a Bruxelles con un pranzo di lavoro fra Macron, Sanchez, Charles Michel e Mark Rutte, rispettivamente primi ministri liberali dil Belgio e Olanda, e Antonio Costa, premier socialista del Portogallo. (Sit)