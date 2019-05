Finestra sul mondo: Europee, Salvini, è nata una nuova Europa

- Il leader della Lega Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, ha baciato il suo rosario e ringraziato Dio dopo il trionfo del proprio partito alle elezioni europee del 26 maggio. Un esito che rafforza il ruolo di Salvini come leader della destra nazionalista europea, scrive il quotidiano britannico "The Times", secondo cui le europee confermano come Salvini sia ormai "da solo al comando" del governo. Per il leader della Lega, con le europee, "è nata una nuova Europa fondata sul lavoro, sulla libertà, sui popoli e sui diritti". Alle europee, ricorda il "Times", il partito di Salvini ha ottenuto il 34 per cento, pari a 28 dei 73 seggi che spettano all'Italia nel Parlamento europeo, raddoppiando il 17 per cento raggiunto nelle elezioni politiche nazionali del 4 marzo 2018. (Sit)