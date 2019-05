Finestra sul mondo: Europee, Germania, presidente Cdu Kramp-Karrenabauer ammette errori in campagna elettorale

- Durante la campagna per le elezioni europee, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Annegret Kramp-Karrenabauer, ha commesso degli errori che hanno condotto il partito alla “disfatta” del 26 maggio scorso. In questo modo, il quotidiano tedesco “Die Welt” riassume le dichiarazioni con cui Kramp-Karrenabauer compie il “mea culpa” per il 22,6 per cento ottenuto della Cdu alle elezioni europee. “A questo risultato hanno condotto specifici errori”, ha affermato Kramp-Karrenabauer, secondo cui, durante la campagna elettorale per le europee, la Cdu ha “mal compreso questioni importanti, non ha saputo comunicare in maniera efficace e, a volte, ha dato l'impressione di un proprio spostamento a destra”. Per Kramp-Karrenabauer, le “mancanze” nella campagna elettorale della Cdu trovano massimo esempio nella scarsa attenzione con cui è stata trattata la questione della protezione del clima. Sull'argomento, la Cdu non è riuscita ad “andare all'offensiva con concetti chiari e i Verdi ne hanno approfittato: il partito deve, quindi, lavorare sulla questione”, ha aggiunto Kramp-Karrenabauer. (Sit)