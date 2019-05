Finestra sul mondo: Imprese, Fca presenta la sua proposta di fusione a Renault

- Ieri, 27 maggio, il consiglio di amministrazione della Renault ha accettato di studiare l’offerta presentata da Fiat Chrysler che prevede una fusione paritaria tra i due gruppi. Ne parla la stampa francese, spiegando che l’operazione darebbe vita al terzo costruttore automobilistico al mondo, con più di 15 milioni di vetture prodotte ogni anno. “L’obiettivo è di costituire un campione europeo, con delle basi europee. È la nostra ossessione e questa operazione cade a proposito”, fanno sapere fonti vicine a Jean-Dominique Senard, presidente della Renault. Fca ha proposto un “matrimonio tra eguali” con una società detenuta per il 50 per cento dagli azionisti di Renault e per il 50 per cento da quelli del gruppo italo-americano. Allo Stato francese e alla Nissan (partner di Renault nell’alleanza), che adesso detengono rispettivamente il 15 per cento di Renault andrebbe il 7,5 per cento del capitale a testa, mentre alla famiglia Agnelli, che attualmente ha il 29 per cento di Fca, spetterebbe il 15 per cento. La società madre sarà basata nei Paesi Bassi. Ufficialmente la fusione non è ancora sicura ma il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard e quello di Fca, John Elkann, si sono visti più volte in queste ultime settimane. Secondo delle indiscrezioni, il nuovo gruppo avrebbe John Elkann come presidente e Jean-Dominique Senard alla direzione generale. Lo Stato francese, che sembra accettare il progetto, richiede garanzie sui posti lavoro. Il sindacato della confederazione generale del lavoro (Cgt) ha espresso preoccupazione in merito al progetto e ha chiesto al governo di mantenere una ‘minoranza di bloccaggio”. (Sit)