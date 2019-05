Finestra sul mondo: Francia, Macron vuole ripartire dalla “mezza vittoria” delle europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, vuole fare leva sulla “mezza vittoria” ottenuta alle elezioni europee per rilanciare il suo mandato. Lo scrive il quotidiano francese “Le Figaro”, ricordando che La République en marche, partito del capo dello Stato, ha ottenuto il 22, 4 per cento, arrivando secondo dietro al Rassemblement National di Marine Le Pen, primo al 23,3 per cento. Per il partito di maggioranza il peggio sembra essere stato evitato, visto che lo scarto che lo separa dei rivali di estrema destra è dello 0,9 per cento. Ieri, 27 maggio, Macron ha riunito alcuni responsabili della maggioranza per “fare il punto sulle prossime tappe”, hanno fatto sapere fonti vicine al presidente. Adesso il titolare dell’Eliseo vuole riprendere le riforme lasciate in sospeso e cominciare a studiare una strategia da adottare nel Parlamento europeo. Le elezioni presidenziali de 2022 "forse si giocheranno sull’ecologia" afferma un consigliere del governo. Dopo il buon risultato ottenuto da Europa Ecologia-I Verdi (Eelv) guidato da Yannick Jadot non è da escludere l’ipotesi di possibili contatti tra La République en marche e il partito dei verdi. Jadot in passato si è detto aperto alla “economia di mercato” e alla “libera impresa”. (Sit)