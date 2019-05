Finestra sul mondo: Regno Unito, dopo europee improbabile soluzione di compromesso sulla Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito, i risultati delle elezioni europee tenute il 23 maggio scorso rendono ancora più difficile, e forse addirittura improbabile, una soluzione di compromesso sulla Brexit. Lo sostiene il quotidiano britannico "The Times" alla luce della strabiliante vittoria del Brexit Party Nigel Farage, della contemporanea avanzata di forze filo-Ue come il Partito liberal-democratico, i Verdi ed il Partito nazionale scozzese (Snp), e della parallela netta sconfitta subita da entrambi i due maggiori partiti tradizionali, il Partito laburista e soprattutto i Conservatori. Il leader e fondatore del Brexit party, Nigel Farage, forte del 33,3 per cento conquistato alle europee, ora minaccia apertamente il governo conservatore. Farage ha, infatti, avvertito di esser pronto a presentare suoi candidati in ogni singola circoscrizione alle prossime elezioni politiche, se il governo non porterà il Regno Unito fuori dall'Ue entro il 31 ottobre prossimo. Inoltre, Farage si dice convinto di poter vincere anche le elezioni nazionali, tanto da aver reso noto di aver ha già iniziato a selezionare i 650 possibili candidati da mettere in campo. Tutto ciò sta spingendo i candidati alla guida del Partito conservatore e del governo ad abbracciare l'ipotesi di una "no-deal Brexit". Dopo le europee, dove i Conservatori hanno subito la peggior disfatta di tutta la loro storia, i maggiori contendenti alla successione di Theresa May alla guida del partito e dell'esecutivo si dicono ora convinti che la priorità è la Brexit. costi quel che costi. Lo hanno affermato alcuni tra i maggiori esponenti dei Conservatori come Boris Johnson, Andrea Leadsome e Domenic Raab, per i quali la Brexit è "decisamente" più importante che cercare di evitare l'ipotesi di una "no-deal Brexit". Da parte sua, il leader del Partito laburista, Jeremy Corbyn, sembra ora orientato ad appoggiare l'ipotesi di un secondo referendum sulla Brexit. Una svolta a cui Corbyn è spinto dai pessimi risultati raccolti dal Labour alle europee, abbondantemente sopravanzato dai Liberal-democratici e tallonato dai Verdi. Entrambe queste formazioni sono apertamente europeiste e contrarie alla Brexit e hanno quindi attratto milioni di elettori laburisti che sostengono l'Ue. Dopo aver detto di voler "ascoltare attentamente" tutte le istanze del dibattito sulla Brexit, Corbyn ha ribadito che la preferenza del Labour va alla convocazione di nuove elezioni politiche nazionali. Allo stesso tempo, il leader del Labour ha anche affermato che una qualsiasi forma di recesso del Regno Unito dall'Ue deve essere sottoposta a un referendum popolare. A redere ancora più complicata la situazione e la ricerca di una soluzione di compromesso sulla Brexit, è intervenuta Nicola Sturgeon, leader del Partito nazionale scozzese (Snp) che ora vuole un nuovo referendum per l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito al fine mantenere il suo paese all'interno dell'Ue. Alle europee, lo Snp ha ottenuto il 38 per cento dei voti, sottraendo consensi al Labour. Secondo Sturgeon, il nuovo referendum sull'indipendenza della Scozia potrebbe tenersi nella seconda metà del 2020. (Sit)