Finestra sul mondo: Spagna, Sanchez rivendica un maggior peso nell'Ue

- Il successo elettorale ottenuto dal Partito socialista operaio (Psoe) alle elezioni europee del 26 maggio ha fornito al primo ministro incaricato, Pedro Sanchez, un nuovo slancio per rivendicare un maggior peso per la Spagna all'interno dell'Unione europea. Lo scrive oggi, 28 maggio, il quotidiano spagnolo "El Pais", secondo sui Sanchez vede nella vittoria della sua formazione, che si è assunta la guida dell'intero blocco socialista europeo, l'occasione tanto attesa per promuovere un cambiamento delle politiche comunitarie e raggiungere una posizione di rappresentanza di spicco a Bruxelles. E' la prima volta dalla sua adesione all'Ue che per la Spagna si presenta un'occasione tanto propizia, occasione che Sanchez ora non intende lasciarsi scappare. Il quotidiano madrileno fa infatti notare il concatenamento di vari fattori come il crollo dei socialdemocratici in Francia e Germania, l'uscita del Regno Unito dall'Ue e quindi la fine del suo potere e, infine, la consapevolezza che la Spagna abbia sempre contato meno rispetto alla sua forza demografica ed economica. (Sit)