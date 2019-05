Finestra sul mondo: Usa, senatori repubblicani pronti a respingere qualsiasi accusa di impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Grand old party (Gop) affermano che se l'assemblea votasse la procedura di messa in stato d'accusa (impeachment) contro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il Senato la bloccherebbe immediatamente, dal momento che il leader della maggioranza, il repubblicano Mitch McConnell, ha ampia autorità decisionale in proposito. McConnell è tenuto ad agire su una procedura di impeachment, che richiede 67 voti o una maggioranza di due terzi del Senato per condannare il presidente, e lui e i suoi colleghi Repubblicani hanno il potere di stabilire le regole e garantire il più breve dei processi. "Penso che (la procedura di impeachment) verrebbe conclusa molto rapidamente", ha detto il presidente della commissione Giustizia del Senato, Lindsey Graham. "Se si basa sul rapporto Mueller, o qualcosa di simile, sarebbe presto archiviata", ha aggiunto. Il senatore John Cornyn, membro della commissione Giustizia, ha detto che dubita che i Democratici avvieranno davvero il processo di impeachment, consapevoli dell'inconsistenza delle accuse che muovono a Trump. "Sarebbe sconfitto. Ecco perché tutto ciò che vogliono fare è parlarne - ha detto Cornyn - Sanno quale sarebbe il risultato". Le accuse alla base di un impeachment devono prima essere approvate dalla maggioranza della commissione Giustizia della Camera, e poi da una maggioranza semplice della Camera stessa. Se la procedura supera questo primo step, il giudizio tocca al Senato. Perché un presidente sia rimosso dal suo incarico è necessario che i due terzi dei senatori votino a favore. Nei giorni scorsi la presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha accusato Trump di aver cercato di spingere i Democratici a chiedere la sua messa in stato d'accusa, procedura però che al momento non è nei loro piani, ha ribadito l'esponente del Partito democratico. Secondo Pelosi, Trump sta “implorando” per l'impeachment e, quando si è reso conto che i Democratici non avrebbero seguito quella strada, "è impazzito", ha detto in riferimento alla volontà espressa dal presidente di non collaborare più con i Democratici finché questi ultimi proseguiranno l'offensiva contro la Casa Bianca tramite le indagini delle commissioni da loro controllate. I Democratici sono divisi sulla questione dell'impeachment, perseguita con forza dai candidati alla presidenza del partito e dalla sua corrente socialista; Pelosi, che invece rappresenta l'ala istituzionale dei Democratici, sta tentando di scongiurare la via dell'impeachment, consapevole della sua scarsa popolarità tra gli elettori moderati e della sostanziale inconsistenza sul piano delle accuse al presidente. (Sit)