Imprese: Microsoft, restrizioni proposte su Huawei potrebbero ostacolare interessi Usa (2)

- Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva cinese "Cgtn", Bob O'Donnell della società di consulenza Technalysis Research ha dichiarato ai media che qualsiasi divieto avrebbe quasi sicuramente influito su Microsoft. "Qualsiasi versione di Windows proviene da Microsoft in quanto non esiste una versione open-source". L'amministratore delegato della società di sicurezza dei software di Washington, Evanna Hu, ha dichiarato alla stampa estera: "Più continuiamo a confondere la guerra economica con gli interessi della sicurezza nazionale, più iniziamo a considerare tutto come sicurezza nazionale". (segue) (Cip)