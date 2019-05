Imprese: Microsoft, restrizioni proposte su Huawei potrebbero ostacolare interessi Usa (3)

- Secondo quanto riferito, uno dei motivi principali per cui il governo degli Stati Uniti ha colpito Huawei è la sua tecnologia 5G; come pilastro della rivoluzione industriale di prossima generane, il 5G ha la capacità di supportare una vasta gamma di tecnologie all'avanguardia. Tagliando le gambe al gigante tecnologico cinese, gli Stati Uniti rallenteranno solo l'espansione del 5G, secondo il rapporto citato dalla stampa internazionale. In un rapporto pubblicato questo mese, i ricercatori della Fondazione per l'innovazione e l'informazione tecnologica (Itif) hanno avvertito che un giro di vite sulle esportazioni tecnologiche statunitensi avrebbe messo a rischio oltre 56 miliardi di dollari e 74 mila posti di lavoro in cinque anni. (Cip)