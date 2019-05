Polonia: Kosiniak-Kamysz (Psl), Coalizione europea è ormai "una fase chiusa"

- La Coalizione europea è sorta per le elezioni al parlamento Ue, e questa fase si è ormai chiusa. Così si è espresso il segretario del Partito popolare polacco (PSl), Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, intervistato da "Tvn24". "L'accordo di coalizione si è sciolto con le elezioni del Parlamento europeo, che si sono concluse. Questo vuol dire che anche la Coalizione europea è ormai alle nostre spalle". Interrogato se ciò significa la fuoriuscita del Psl da un accordo di coalizione, Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che per il suo partito la prima e più naturale opzione è quella di presentarsi alle politiche autunnali in solitaria. "Dialogheremo comunque con tutti coloro che vogliono lavorare sodo, non a settembre o ottobre, ma già da giugno; per vincere serve uno sforzo dall'alba al tramonto già da ora", ha affermato. (segue) (Vap)