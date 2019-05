Polonia: Kosiniak-Kamysz (Psl), Coalizione europea è ormai "una fase chiusa" (2)

- A suo avviso la campagna della Coalizione europea non è stata trainante e "la svolta a sinistra non ha aiutato, ha mobilitato l'elettorato di Diritto e giustizia (Pis) che si è sentito in qualche modo minacciato". Kosiniak-Kamysz pensa che ci sia stata "troppa ideologia". Tutto è cominciato "dalla firma di una carta dei diritti Lgbt da parte del sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski,". In vista di uno scenario futuro in cui alla coalizione dell'opposizione dovesse unirsi anche il partito Wiosna di Robert Biedron, il Psl esclude di parteciparvi. (Vap)