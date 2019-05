Italia-Ue: Boccia (Confindustria), critici su sforamento 3 per cento per spesa ordinaria

- La lettera che l’Unione europea dovrebbe inviare nei prossimi giorni al governo italiano sulla situazione economica del Paese non stupisce particolarmente il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. “Più che da preoccuparsi, c’è da stare attenti ed è quello che stiamo dicendo da tempo. Noi abbiamo un debito pubblico che è una questione tutta italiana. Siamo critici su eventuali sforamenti del 3 per cento per spesa ordinaria e non per investimenti pubblici”, ha spiegato Boccia a margine di un convegno nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile a Milano. “Evidentemente - ha aggiunto il numero uno degli industriali - è arrivato il momento, dopo la campagna elettorale, di affrontare la questione della prossima manovra che non sarà semplice e poi cogliere l’occasione anche per costruire un piano a medio termine dove lavoro e crescita sono i fondamentali del Paese”. (Rem)