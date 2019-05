Georgia-Azerbaigian: Saakashvili si propone come mediatore in questione Monastero di David Gareja

- L'ex presidente della Georgia Mikheil Saakashvili si è detto pronto a un maggiore coinvolgimento nel processo negoziale con l’Azerbaigian sul complesso del Monastero di David Gareja. È stato lo stesso Saakashvili in una diretta Facebook ad annunciare un suo possibile coinvolgimento nella questione territoriale che coinvolge Georgia e Azerbaigian. L’ex capo dello Stato ha inoltre sfruttato la tematica per rivolgere le classiche accuse contro il governo e il leader del partito Sogno georgiano, Bidzina Ivanishvili. Questa mattina si è svolta una manifestazione da parte di alcuni residenti locali per rivendicare la sovranità georgiana sul Monastero di David Gareja. Secondo gli organizzatori della protesta, riferisce l’agenzia di stampa “Intepressnews”, la dimostrazione è stata pacifica e intende solo ribadire che il complesso è parte integrante della Georgia. L’area di Keshikchidag, dove è presente il complesso del monastero di David Gareja, comprende molti siti storici, architettonici e religiosi sparsi per circa 25 chilometri alle pendici della catena montuosa che attraversa il confine di stato azerbaigiano-georgiano, dividendolo a metà. Una parte di Keshikchidag si trova nel distretto di Aghstafa in Azerbaigian, mentre l'altra parte si trova nel territorio di Sagarejo, nella regione di Kakheti in Georgia. (Res)