I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia: parlamento riunito in seduta straordinaria su questione Kosovo - Il parlamento della Serbia si riunisce nel pomeriggio in seduta straordinaria sul tema del Kosovo: secondo l'emittente "Rts", al centro della seduta sarà un report presentato dinanzi ai deputati dal presidente serbo, Aleksandar Vucic. Alla seduta saranno presenti anche la premier serba, Ana Brnabic, e il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. (Res)