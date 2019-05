Forza Italia: Salvini, non commento dinamiche altri partiti, Lega? Non è tram per chi cambia idea

Roma, 28 mag 09:11 - (Agenzia Nova) - Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5, a proposito di Forza Italia, ha augurato a Berlusconi "buon successo da parlamentare europeo, ha esperienza eccellente", ha aggiunto. Non senza rimarcare: "Non commento dinamiche interne ad altri partiti". Alla domanda, quindi, se la Lega è pronta ad aprire le sue porte e accogliere altri parlamentari, a cominciare da quelli azzurri, il ministro ha risposto: "La Lega non è il tram per chi cambia partito o idea. Sono aperto a progetti, però la battaglia storica è di costruire il sogno europeo". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5, a proposito di Forza Italia, ha augurato a Berlusconi "buon successo da parlamentare europeo, ha esperienza eccellente", ha aggiunto. Non senza rimarcare: "Non commento dinamiche interne ad altri partiti". Alla domanda, quindi, se la Lega è pronta ad aprire le sue porte e accogliere altri parlamentari, a cominciare da quelli azzurri, il ministro ha risposto: "La Lega non è il tram per chi cambia partito o idea. Sono aperto a progetti, però la battaglia storica è di costruire il sogno europeo". (Rin)