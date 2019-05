Arabia Saudita: re Salman, regno basato sui valori della moderazione

- L'Arabia Saudita ha adottato “un metodo di moderazione che protegge il paese”. Lo ha affermato il re Salman bin Abdulaziz al Saud. In un discorso pronunciato dal governatore della Mecca, il principe Khalid bin Faisal a nome del re in una conferenza internazionale sull'Islam moderato, il monarca ha rinnovato l'invito a fermare ogni retorica razzista e odiosa. "Il regno dell'Arabia Saudita ha condannato tutte le forme di estremismo, violenza e terrorismo e lo ha affrontato con pensiero e determinazione. Il Regno ha chiesto che i valori della giustizia prevalgano su tutte le società umane e promuovano la pace e la convivenza tra tutti ". La Muslim World League ospita attualmente una conferenza internazionale di quattro giorni, intitolata "Moderation and Indications".(Res)