Yemen: Coalizione, i missili forniti dall'Iran agli Houthi rappresentano una minaccia per la regione

- I missili balistici in mano ai ribelli sciiti yemeniti Houthi “continuano a rappresentare una minaccia per la regione e indicano il sostegno iraniano alle milizie e ai gruppi terroristici”. Lo ha detto il portavoce della Coalizione a guida saudita nello Yemen, il colonnello Turki al Maliki, nel corso di una conferenza stampa a Riad. Rivolgendosi ai media locali, l’ufficiale ha detto che la Coalizione intende “accelerare le operazioni militari per neutralizzare la minaccia posta dalle milizie Houthi”. La coalizione ha documentato le informazioni relative alla fornitura di missili da parte delle Guardie rivoluzionarie iraniane alle milizie di Houthi, ha concluso l’ufficiale.(Res)