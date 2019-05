Droga: sgominate due bande dedite a spaccio tra Monterotondo, Mentana e Fonte Nuove, 19 arresti

- "Al fine di assicurare, nel rispetto del segreto investigativo e dei diritti delle parti coinvolte, il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, comunico che questa mattina, i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 19 persone (8 custodie cautelari in carcere, 8 agli arresti domiciliari e 3 obblighi di firma), emessa dal Gip-Mario Parisi- del Tribunale di Tivoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti". Così una nota del procuratore della Repubblica Francesco Menditto. "Nello stesso contesto operativo, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli - aggiunge la nota - sono state eseguite numerose perquisizioni nei comuni di Monterotondo, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova, Mentana e Poggio Mirteto (Ri). L'indagine, avviata nel mese di marzo 2018, a seguito del sequestro di una decina di grammi di cocaina rinvenuti nella disponibilità di un 34enne incensurato di Mentana, ha consentito di individuare due gruppi di soggetti, in contatto tra loro, dediti allo spaccio di stupefacente nei comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo. L'operazione è stata denominata convenzionalmente 'New Generation', perché i soggetti coinvolti nell'indagine, in particolare coloro che sovrintendevano alle attività di organizzazione dello spaccio, rappresentano nel panorama dell'attività illecita delle nuove leve, spesso incensurate, che hanno sostituito altri personaggi, coinvolti in precedenti operazioni di polizia". (segue) (Rer)