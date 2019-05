Europee: Centinaio, necessario approccio diverso, struttura governo? Non cambia

- Il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, in un’intervista su "Il Messaggero" ha commentato i risultati delle elezioni europee e ha sottolineato come la politica sia fatta di flussi. "Se lo facciamo noi oggi, domani lo farà qualcuno a noi. Chiediamo solo di poter governare in modo sereno e raggiungere i risultati che ci hanno chiesto gli elettori. I colleghi del M5s restano la terza forza del paese, non parliamo di Renzi, insieme rappresentiamo più della maggioranza degli italiani. Si può governare in modo importante senza che nessuno metta veti all'altro e cercando di centrare gli obiettivi del contratto di governo". Quindi il ministro ha ribadito: "A livello di struttura di governo nulla cambia. Il paese ha una maggioranza parlamentare figlia delle elezioni del 4 marzo, sarebbe stupido dire ai nostri elettori cambiamo tutto. Abbiamo il loro mandato per andare avanti, su questioni concrete. Perciò metteremo sul tavolo infrastrutture, autonomia e il progetto sicurezza". (segue) (Rin)