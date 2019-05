Marocco: nuove misure di salvaguardia in vista per Maghreb Steel

- La società Maghreb Steel ha recentemente presentato una petizione al ministero dell'Industria marocchino per richiedere una misura di salvaguardia sulle importazioni di fogli laminati a caldo. La richiesta è stata accettata dal ministero di Moulay Hafid Elalamy. Maghreb Steel vince ancora una volta, riporta il quotidiano “Les Inspirations Éco”. Il giornale spiega che il ministero dell'Industria ha ricevuto una richiesta da Maghreb Steel, con la quale chiede l'applicazione di una misura di salvaguardia sulle importazioni di fogli laminati a caldo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 55 della legge 15-09 sulle misure di difesa commerciale. Il ministero ha concluso che la denuncia era ammissibile ai sensi dell'articolo 5 del testo in questione e che gli elementi e le informazioni in esso contenuti sono oggettivi, documentati e sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta di salvaguardia sulle importazioni di lamiere laminate a caldo.(Mar)