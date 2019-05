Unicef: triplicati gli attacchi contro le scuole in Afghanistan

- In Afghanistan tra il 2017 e il 2018 gli attacchi contro le scuole sono triplicati, aumentando da 68 a 192: è la prima volta dal 2015 che gli attacchi contro le scuole aumentano. Lo ha denunciato il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) in un comunicato. "L'istruzione in Afghanistan è sotto attacco", ha dichiarato Henrietta Fore, direttore generale Unicef. "Gli attacchi insensati contro le scuole, l'uccisione, il ferimento e il rapimento di insegnanti e le minacce all'istruzione stanno distruggendo le speranze e i sogni di un'intera generazione di bambini". Il conflitto in corso e il rapido deterioramento delle condizioni di sicurezza nel paese hanno lasciato più di 1.000 scuole chiuse alla fine dello scorso anno. A mezzo milione di bambini è stato negato il proprio diritto all'istruzione. Uno dei motivi dell'aumento degli attacchi scolastici è stato l'uso delle scuole come centri di registrazione degli elettori e di votazione per le elezioni parlamentari del 2018. (segue) (Com)