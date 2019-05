Unicef: triplicati gli attacchi contro le scuole in Afghanistan (2)

- Circa 3,7 milioni di bambini tra i 7 e i 17 anni – quasi metà di tutti i bambini nel paese in età scolare – sono fuori dalla scuola in Afghanistan. Il peggioramento dell'insicurezza, gli alti tassi di povertà e la persistente discriminazione contro le ragazze lo scorso anno hanno causato un incremento del tasso di bambini fuori dalle scuole per la prima volta dal 2002. Le ragazze sono circa il 60 per cento di chi è fuori dalla scuola. L'Unicef sta lavorando con i governi e altri partner per fornire istruzione informale e attraverso programmi accelerati basati sulle comunità. Tra queste misure è previsto l'utilizzo di case ed edifici della comunità per uso scolastico, aiutando così a ridurre i rischi legati all'insicurezza per andare o tornare da scuola. Mentre oggi in Spagna ha inizio la Terza conferenza internazionale sulle scuole sicure, l'Unicef chiede di porre fine agli attacchi contro le scuole e alle parti in conflitto di proteggere l'istruzione nel corso di conflitti armati. (Com)