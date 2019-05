Europee: Tajani a "Il Messaggero", nel parlamento Ue populisti irrilevanti

- "Il leader ce l'abbiamo". Berlusconi, "ovviamente, appena riconfermato dal voto popolare", dice in una intervista a "Il Messaggero" Antonio Tajani, numero due azzurro e presidente uscente del Parlamento europeo, con la speranza di una riconferma, anche se "toccherà vedere il quadro delle alleanze, ma se toccasse al Partito popolare europeo, io ci sono". La questione è come si salva, allora, Forza Italia, precipitata all'8,7 per cento, lontana ormai dalla doppia cifra. "Il problema è che bisogna avere un grande progetto. E' finita la stagione dei bracci di ferro, delle liti, delle prove muscolari. Serve una fase costruttiva che rilanci una forza cristiana, liberale e riformista. Non è questione di organizzazione del partito, non è cosi che si vincono le grandi battaglie, servono idee, servono progetti". "Serve - continua - un nuovo miracolo italiano, come quello degli anni '60, che ha portato il Paese fuori dalla crisi. Serve un sogno. E dobbiamo parlare ad altri mondi, penso alla cultura". (segue) (Res)