Europee: Tajani a "Il Messaggero", nel parlamento Ue populisti irrilevanti (2)

- Il rischio è la scissione di Toti. "Toti ha fatto campagna elettorale per un altro partito, scelte sue. Ma chi se ne va, ha sempre fatto una brutta fine. Soprattutto quando si ha avuto tanto...". Il vecchio centrodestra avrebbe quasi il 50 per cento dei voti. Ma non si capisce se esista ancora. "In Piemonte abbiamo vinto e cosi in tante altre regioni. Si premia il centrodestra unito e si puniscono i 5 stelle. Qualcosa vorrà dire. Ormai dobbiamo pensare alle elezioni anticipate, sono inevitabili. E' quello che chiedono i cittadini". I nuovi equilibri in Europa. "Molto dipenderà da Salvini. I sovranisti sono irrilevanti nel Parlamento Ue. Anche la Le Pen, che è arrivata prima in Francia, in realtà ha perso punti rispetto al 2014. Sono marginali pure al Consiglio europeo, che domani si riunirà informalmente. Io ribadirò che se il Ppe è la prima forza, è giusto che sia un esponente di questa area a fare il presidente della Commissione". Quindi Weber. "Sì, se vogliamo un'Ue più democratica, l'indicazione delle urne dev'essere rispettata. Meno giochi di palazzo, più democrazia. L'importante è evitare che si formi una maggioranza di sinistra, che metta insieme socialisti, liberali, verdi, comunisti. Molto dipenderà da cosa farà la Lega. Con chi schiera al Parlamento europeo? Io sono stato eletto presidente con Ppe, conservatori e liberali. Se Salvini vuole svolgere un ruolo, dovrebbe entrare nel gruppo dei conservatori. In politica bisogna essere pragmatici. Anche perché ora per l'Italia si apre una fase delicata". Si parla di una lettera imminente della Commissione, di una multa salata... "Per questo al nostro Paese serve una trattativa vera, non chiacchiere. E servono riforme, bisogna ridurre il debito". (segue) (Res)