Europee: Tajani a "Il Messaggero", nel parlamento Ue populisti irrilevanti (3)

- Capitolo Roma. Forza Italia è al 5 per cento. E la Lega è il primo partito del centrodestra. Pensare che fino a una manciata di anni fa parlavano della Capitale 'ladrona'. "Roma vive un grande malcontento, pensiamo al disastro sui trasporti, le stazioni chiuse... E questo alimenta il voto di protesta. Ma servono proposte. A partire dai poteri che la Capitale merita". Tutto il contrario delle cosiddette autonomie, il cosiddetto Spacca-Italia... "Infatti, non si possono fare autonomie a spizzichi e bocconi, serve un discorso complessivo, che tenga conto del ruolo di Roma, che non può essere svilita o danneggiata. Va valorizzato l'intero Paese. Conte, Raggi e Zingaretti si mettano intorno a un tavolo. Ma sembrano tutti presi dalle loro beghe di partito". Forza Italia è a favore del Salva Roma. "Sì, abbiamo fatto proposte che conciliano la posizione di Roma con quella delle altre città che hanno debiti. Ora tocca alla Lega votarle", ha concluso Tajani. (Res)