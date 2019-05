Viabilità Lazio: incidente su via Appia a Latina, strada chiusa. Deviaziono alla circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla strada statale 7 'via Appia' è provvisoriamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 72,300 nel comune di Latina, a causa di un incidente tra più veicoli. Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto è presente il personale dell'Anas e delle forze dell'ordine per consentire la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione il prima possibile". Così una nota di Anas. (Rer)