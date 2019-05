Europee: Frattini ad "Avvenire", chi ha vinto ora sia responsabile

- "Per per chi ha vinto è l'ora della responsabilità, e di giocare la sua partita nella Ue". Pochi conoscono lo scenario europeo come Franco Frattini - oggi presidente del Collegio di garanzia del Coni - per due volte, a lungo, ministro degli Esteri con Silvio Berlusconi e, nel mezzo delle due esperienze alla Farnesina, Commissario Europeo. "Gli irrigidimenti - spiega in una intervista ad "Avvenire"- non servono né alla Ue né all'Italia. Chi vince deve saper trattare. Senza realizzazioni in linea con le attese, i grandi consensi, come abbiamo già visto, evaporano velocemente". "Sarebbe un grave errore - continua - rimproverare i cittadini per il voto espresso. Anche Salvini, ritengo, veda i vantaggi di avere una politica comune europea, ma se in Italia - come in Francia e in Gran Bretagna - il primo partito è quello che denuncia l'invadenza della Ue, bisogna interrogarsi". L'Europa appare zoppicante sulle grandi visioni e primeggia sulle 'piccolezze'. "E' proprio questo il tema. Nei 4 anni e mezzo che sono stato vicepresidente della Commissione ho dovuto tenere a freno tante iniziative, tipo quella relativa alle dimensioni della conchiglia che si può pescare o meno, che penalizza l'Italia, visto che le vongole del Portogallo sono molto più grandi. O il proposito di abolire l'ora legale, che non interessa i paesi nordici ma per noi è di grande importanza. Così poi accade che arrivano a Strasburgo rappresentanti scelti per puntare il dito contro questi eccessi. L'Europa ha fallito sul alcuni temi. Uno è la solidarietà, che penalizza il nostro Paese sull'immigrazione". (segue) (Res)