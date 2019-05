Europee: Frattini ad "Avvenire", chi ha vinto ora sia responsabile (2)

- Tuttavia i campioni della non-solidarietà sono proprio i Paesi 'sovranisti'. "Ma la risposta sarebbe dovuta venire ben prima. Le questioni trascinatesi negli anni nei Consigli Europei hanno portato a questi risultati. La Ue è apparsa divisa sui temi economici, o sulla politica di Difesa. O la lotta al terrorismo, o la politica estera. Sul conflitto palestinese. La Commissione Junker è stata una delle più deboli di sempre. Ha dato un'idea di austerità, salvo poi scoprire che ci sono state centinaia di migliaia di cittadini truffati dalle banche". Frattini si sofferma poi su cosa potrebbe succedere a Strasburgo. "Bisogna che si mettano insieme il Ppe, il Pse e i liberal-democratici dell'Alde per aversi, si spera, una maggioranza risicata. Servirebbero anche i Verdi per una maggioranza stabile. Che mette insieme, però, il diavolo e l'acqua santa, visto che Verdi e Alde sono euro-federalisti mentre nel Ppe ci sono leader alla Orban sovranisti, o c'è la Csu di Weber che l'Europa federale la vede come il fumo negli occhi". Dunque Orban e Salvini sono condannati a stare separati, uno in maggioranza (con il Ppe) e uno fuori. "Lo scenario può essere anche un altro: non escludo maggioranze variabili sui diversi temi. Ad esempio sull'immigrazione c'è più sintonia con Ungheria, Polonia, Bulgaria e la Francia, piuttosto che con Svezia o Olanda. O si pensi ai valori giudaico-cristiani, che vedrebbero in maggioranza componenti laiciste contrarie, mentre altre - al di fuori -sarebbero favorevoli. Ma tutto ciò condannerebbe la nuova Commissione a una grande instabilità. Non a caso già si parla di prorogare la vecchia fino a dicembre". (segue) (Res)