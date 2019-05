Europee: Frattini ad "Avvenire", chi ha vinto ora sia responsabile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come se ne esce? "Se ne esce con leader politici responsabili". Tuttavia un'Italia a traino leghista rischia di star fuori dal convoglio di testa. "Non penso. L'Italia e un Paese troppo importante. Non si può pensare che l'Italia, o la Francia restino fuori. Penso invece che le forze che hanno vinto siano chiamate a un enorme sforzo di responsabilità. Hai la bicicletta e devi pedalare: non ti puoi ritrovare fuori dal giro. La partita si gioca dall'interno, non si può solo criticare da fuori". Ma i passi debbono essere reciproci... "E' proprio così. Da parte dell'Europa, l'errore da non fare è di prenderci per il collo minacciando procedure di infrazione: la prossima volta i sovranisti crescerebbero ancora. Da parte dei savranisti, l'errore invece sarebbe, come detto, quello di criticare solo. Per modificare il regolamento di Dublino sui migranti, ad esempio, bisogna impegnarsi, dall'interno". Un ruolo importante potrà averlo Mattarella. "Ha acquisito grande credibilità internazionale, e ha tutti gli strumenti per continuare con discrezione a indirizzare l'azione del governo in modo equilibrato, continuando ad agire come ha fatto con tutti i governi, per il bene dell'Italia". Per quanto riguarda, infine, la partita che potrà giocare la Lega, gli elettori secondo il presidente non sono più attaccati, una volta e per sempre, al medesimo carro. "Fra Lega e 5 Stelle hanno scelto chi fra i due mostra di poter condurre in porto i suoi propositi: se si abbassano le tasse e si fanno le infrastrutture, questo è un bene per l'Italia. Ora però devono saperlo fare, stando al tavolo, criticare non basterà", ha concluso Frattini. (Res)