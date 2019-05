Europee: sottosegretario Durigon a "Il Tempo", quota 100 batte reddito di cittadinanza

- L'onorevole Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, commenta in una intervista a "Il Tempo" lo straordinario risultato della Lega alle elezioni europee. Il suo partito è ufficialmente prima forza politica in Italia. Solo qualche mese non ci avrebbe mai sperato. "Assolutamente no. Ho sempre creduto moltissimo nel progetto di Salvini ma che saremmo arrivati a questi risultati in cosa breve tempo lo reputavo impensabile. E invece ci siamo". È arrivata anche la vittoria in Piemonte: col centrodestra unito si sbanca ovunque. "Abbiamo vinto un po' dappertutto. È la dimostrazione che la coalizione è una miscela che funziona. Alle amministrative...". Adesso però tocca fare sul serio la Tav... "La sfida del Piemonte contemplava anche una sorta di referendum su questo punto". Quanto al nuovo assetto europeo, ci sono due aspetti fondamentali. "Il primo riguarda i numeri, e noi siamo in grado di costruire un gruppo che comprenda ben 150 parlamentari. Il secondo è l'indirizzo delle urne: dalla Francia all'Ungheria, passando per l'Italia, è chiara la crisi dell'asse Ppe-Pse. Per governare serve una coalizione più ampia e la nuova maggioranza non può che guardare a destra". (segue) (Res)