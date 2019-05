Europee: sottosegretario Durigon a "Il Tempo", quota 100 batte reddito di cittadinanza (2)

- Intanto però la lettera della Commissione sul debito italiano è pronta. "È l'ultimo segnale che questa Commissione può inviarci (ride). Siamo pronti a rispondere rivendicando ciò di cui ha bisogno ogni Paese: tutto fuorché nuovi sorprusi dell'Ue. Gli Usa sono un esempio: hanno investito tantissimo in opere pubbliche, portando la disoccupazione al 3 per cento. Se vogliamo che il lavoro torni a essere l'elemento principale dobbiamo pensare a misure analoghe". Il M5S è stato doppiato. "Abbiamo doppiato anche il nostro risultato alle Politiche... Scherzi a parte, credo che questa campagna elettorale non abbia giovato ai 5 Stelle: hanno incalzato troppo, si sono resi antipatici. Salvini invece è sempre stato sulla stessa linea, ha parlato ai cittadini e ha delineato i due aspetti determinanti: ciò che è stato fatto - sicurezza, lotta all'immigrazione, Quota 100 - e ciò che intende fare per cambiare l'assetto europeo". Quota 100 ha battuto il reddito di cittadinanza. "Anche il reddito di cittadinanza serve. Diciamo che forse il pacchetto delle nostre misure, da Quota 100 alla pace fiscale, dalla legge sulla legittima difesa al decreto sicurezza, è stato percepito come più organico". Nel Lazio la Lega ha ottenuto un nuovo exploit. Regione e Capitale nel mirino. "Nel Lazio siamo primo partito e un risultato fantastico è stato ottenuto anche a Roma. Due dati che devono tradursi in una sveglia per Nicola Zingaretti, troppo impegnato a fare il segretario a spese di una Regione Lazio non gestita, e per Virginia Raggi che raccoglie sempre meno fiducia da parte dei romani. Sì, noi siamo pronti a prenderci tutte le responsabilità, sia per il Lazio che per Roma", ha concluso Durigon. (Res)