Regionali Piemonte: Cirio al "Corriere della Sera", la prima mossa? Mi confronterò con gli ex presidenti

- Alberto Cirio preferisce essere chiamato presidente. Un tempo nella Lega si sarebbe optato per governatore... Ma il nuovo presidente del Piemonte non teme di essere schiacciato dai suoi alleati. "Mi preoccupo quando i voti li prendono i miei avversari, non i miei alleati", dice in una intervista al "Corriere della Sera". E però il partito di Salvini ha fatto il 37 per cento, mentre il suo, Forza Italia, appena l'8. "La Lega ha fatto un risultato straordinario: ha saputo interpretare i bisogni dei piemontesi. E anche Meloni e Crosetto hanno raddoppiato i consensi. Io sono contento, e li ringrazio". Un milione di piemontesi hanno votato per lui. Così è caduto l'ultimo baluardo del centrosinistra nel Nord Italia. Se lo aspettava. "Ma adesso sono più tranquillo (ride). Il centrodestra unito vince, questo risultato lo dimostra. E farò la mia parte per favorire una ricucitura, perché ci credo e i nostri programmi, a cominciare dall'impegno sulle infrastrutture e sul rilancio economico, coincidono". (segue) (Res)