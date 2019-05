Sudafrica: vicepresidente Mabuza giura oggi come deputato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente uscente del Sudafrica, David Mabuza, presterà oggi giuramento come deputato del Congresso nazionale africano (Anc) dopo aver chiesto il rinvio la scorsa settimana per via delle accuse di corruzione che pendono su di lui. Lo rende noto l’Anc in una nota. Nei mesi scorsi la Commissione per l'integrità dell'Anc ha accusato Mabuza di “aver messo in cattiva luce il partito” con la sua condotta. La cerimonia di giuramento del nuovo parlamento si è tenuta lo scorso 22 maggio, quando i deputati dell’Assemblea nazionale hanno eletto presidente Cyril Ramaphosa, già alla guida del paese dal febbraio 2018 dopo le dimissioni del predecessore Jacob Zuma. Ramaphosa ha giurato sabato scorso come sesto presidente eletto del Sudafrica dopo la fine dell’apartheid. Alle elezioni dell’8 maggio l’Anc, il partito al potere dal 1994, ha conquistato il 57,5 per cento dei voti e la maggioranza assoluta dei seggi (230), facendo tuttavia registrare il suo peggior risultato dalla fine dell’apartheid, perdendone ben 19 rispetto alle elezioni del 2014. (segue) (Res)