Algeria: “El Watan”, i casi di corruzione fanno crollare gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura delle inchieste giudiziarie nelle ultime settimane, che ricorda l'episodio del 1998, quando Ahmed Ouyahia era a capo del governo e che molti osservatori spiegavano con finalità politiche, ha finito per seminare un certo clima di sospetto e dubbio nel mondo degli affari. E' quanto si legge in un editoriale del quotidiano algerino "El Watan". Quanto fatto per respingere la mobilitazione popolare per il cambiamento di sistema e l'apertura democratica ha, infine, avuto un impatto sulla comunità imprenditoriale con un lento processo decisionale ed esitazione da parte dei leader aziendali e di banche pubbliche. "Questo è solo l'inizio. La situazione che abbiamo già previsto peggiorerà se la transizione non verrà avviata", avverte l'economista M'hamed Hamidouche. "È normale in questo clima di incertezza, i dirigenti sono sempre più razionali nel processo decisionale. Scelgono le opzioni meno rischiose”.(Ala)