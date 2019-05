Giappone-Usa: Trump si aspetta contributo Forze di autodifesa in Asia e oltre (10)

- Il ministero degli Esteri giapponese non ha confermato le indiscrezioni diffuse da fonti governative la scorsa settimana, secondo cui il primo ministro di quel paese, Shinzo Abe, intenderebbe visitare l’Iran nel mese di giugno. L’agenzia di stampa “Kyodo” aveva pubblicato la notizia venerdì, 24 maggio, precisando che una decisione definitiva sarebbe giunta solo dopo le consultazioni tra Abe e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che si trova in visita di Stato al Giappone per quattro giorni, a partire da sabato. La visita di Abe all’Iran sarebbe la prima da parte di un primo ministro giapponese dal 1978. Tokyo sfrutterebbe l’occasione per tentare di appianare le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. Secondo l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, Abe ha già discusso la questione con il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, nella giornata di ieri. Tokyo aveva già esplorato l’ipotesi di una visita del primo ministro a Tehran la scorsa estate, ma aveva rinunciato alla luce della crescente tensione tra quel paese e gli Usa. (Git)