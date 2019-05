Nepal: al via tre giorni di celebrazioni per la festa della Repubblica

- Il governo nepalese ha proclamato quest’anno tre giorni di festa per la Repubblica, da oggi al 30 maggio. In questo periodo si svolgeranno iniziative sia in patria sia nelle ambasciate nepalesi all’estero. Il Nepal celebra la festa della Repubblica nel 15mo giorno del secondo mese (Jeshtha) del calendario nepalese (Vikram Samvat, un calendario lunare induista); quest’anno la ricorrenza cade il 29 maggio. Le celebrazioni principali si svolgeranno, ovviamente, domani. Per coordinare il programma di manifestazioni è stato istituito un comitato, presieduto dal primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli. (segue) (Inn)