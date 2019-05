Cina: Xi invia lettera di congratulazioni a Fiera internazionale Ciftis

- Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato una lettera di congratulazioni per l'apertura dell'edizione 2019 della Fiera internazionale per il commercio di servizi (Ciftis), che si svolge a Pechino da oggi fino al primo giugno. Nel suo messaggio, Xi ha sottolineato che con l'avanzamento della globalizzazione economica il commercio di servizi è diventato sempre più una parte importante del commercio internazionale, e un'importante area di cooperazione economica e commerciale tra i paesi. "Questo settore ha ampie prospettive e un grande potenziale: dovremmo cogliere l'opportunità e lavorare insieme per creare un futuro luminoso di servizi globali e benefici reciproci", ha sottolineato Xi. (segue) (Cip)