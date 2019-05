Cina: Xi invia lettera di congratulazioni a Fiera internazionale Ciftis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 130 paesi e regioni e 21 organizzazioni internazionali hanno confermato la partecipazione alla Fiera internazionale per il commercio di servizi (Ciftis), ha dichiarato Wang Hong, vicesindaco di Pechino. Tra le delegazioni, 98 provengono dai paesi partner della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta). "La fiera inietterà nuove energie nell'economia mondiale e migliorerà il livello di sviluppo del commercio globale di servizi", ha dichiarato nei giorni scorsi il viceministro del Commercio cinese, Wang Bingnan. Durante la fiera si terranno una serie di attività a tema, compresi i forum sulla cooperazione commerciale di servizio. La Thailandia sarà l'ospite d'onore dell'edizione di quest'anno. Secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", il commercio di servizi in Cina ha continuato a mantenere il trend di uno sviluppo stabile e solido con il suo volume di servizi totale in aumento del 2,6 per cento a 1,29 miliardi di yuan (circa 191 miliardi di dollari) nel primo trimestre del 2019. Nello stesso periodo, la quota del commercio di servizi relativi al commercio estero totale del paese si è attestata al 15,6 per cento, un punto percentuale in più rispetto alla quota per l'intero 2018. (Cip)