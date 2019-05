Cina-Vanuatu: incontro fra premier Li e Salwai, rafforzare gli scambi a tutto tondo (2)

- "La Cina è disposta a collimare con maggiore efficacia la Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e le strategie di sviluppo di Vanuatu, e approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa in settori quali infrastrutture, economia e commercio, pesca e turismo", ha detto Li. Il premier cinese si è impegnato a incoraggiare le imprese cinesi a investire a Vanuatu, espandere le importazioni di prodotti verso il paese, rafforzare gli scambi interpersonali e continuare a fornire l'aiuto necessario a Vanuatu nell'ambito delle sue capacità. "Sosteniamo l'importante ruolo di Vanuatu nella regione del Pacifico del Sud e siamo disposti a rafforzare la comunicazione e il coordinamento con tale paese sulle questioni internazionali e regionali", ha detto Li. (segue) (Cip)